РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Около 100 студентов Подольского колледжа имени Никулина примут участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», сообщается на сайте администрации округа.

В понедельник стартовал фестиваль профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди учащихся Подольского колледжа имени Никулина, которые будут соревноваться в 10 номинациях: сварщик, секретарь, электромонтер, продавец, столяр, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и других.

«В фестивале соревнуются студенты третьего курса, прошедшие отбор по своей специальности. Их выступление оценивает жюри, в состав которого входят представители администрации округа, предприятий и организаций, педагоги и мастера производственного обучения колледжа имени Никулина. <…> Всего в текущем году в фестивале профессионального мастерства «Лучший по профессии» примут участие 93 студента колледжа», – говорится в сообщении.

Победители и призеры получат награды от комитета по делам молодежи администрации муниципалитета.

Организаторами ежегодного фестиваля профессионального мастерства являются комитет по делам молодежи администрации городского округа Подольск и руководство колледжа. Проводится он в целях выявления и поддержки молодых специалистов, развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности в избранной профессии и социальной адаптации молодежи.