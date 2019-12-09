РИАМО - 9 дек. Следственный комитет разберется в деле об избиении мужчиной женщины с ребенком в магазине, ведомство инициировали передачу уголовного дела, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В средствах массовой информации распространено видео об избиении мужчиной женщины с ребенком в магазине на юго-западе Москвы.

«По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («Побои»)», - сказала Иванова.

По поручению руководства ГСУ СК России по Москве инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из полиции и передаче его для дальнейшего расследования столичному следственному комитету.