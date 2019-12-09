РИАМО - 9 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора со 2 по 8 декабря выявили 347 нарушений, из которых застройщики устранили 322 ранее выявленных нарушения за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 186 нарушений строительных норм и правил», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что приведены в порядок 46 строительных площадок, устранено 51 нарушение порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 38 других нарушений.

Инспекторский состав ведомства за неделю провел 234 проверки строящихся объектов.