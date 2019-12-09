РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Кадеты школы №9 подмосковной Балашихи посетили мероприятие в честь годовщины начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, при помощи кадров кинохроники ребята узнали о развернувшихся на подступах к столице ожесточенных боях, а также о роли балашихинцев в этой битве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Великая Отечественная война стала тяжелым и трагическим испытанием для страны. В городской юношеской библиотеке вспоминали те события, которые происходили на московской земле – битву под Москвой.

«Кадры кинохроники знакомили кадетов МБОУ «Школа №9» с ожесточенными боями, развернувшимися на подступах к столице. <...> Мы отдали дань памяти подвигам Василия Клочкова, Ивана Панфилова, Виктора Талалихина, Льва Доватора, Зои Космодемьянской и всех партизан, проявивших массовый героизм, защищая родную землю», – говорится в сообщении.

Ребята услышали и о роли балашихинцев в битве под Москвой. Это и дивизии народного ополчения, и героизм трудового фронта, и легендарные «Катюши» под командованием капитана Флерова, и овеянный славой 25-й истребительный батальон.