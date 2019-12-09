РИАМО - 9 дек. Власти Московской области разрешили ввод в эксплуатацию здания бывшего детского сада для размещения поликлиники в Куровском Орехово-Зуевского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В ходе проведенной реконструкции увеличены площадные характеристики объекта – этажность объекта увеличена до трех этажей, изменилось и функциональное назначение кабинетов. Прилегающая территория благоустроена, здесь появились парковка, тротуар и объездная дорога.

«Реконструкция проведена с учетом доступности для маломобильных граждан: там предусмотрены лифт, просторные кабинеты, широкие коридоры, планируется перевести в него отделение хирургии и другие направления», - уточнил глава подмосковного Минстроя Владимир Локтев.

Общая площадь объекта составляет более 1 тысячи квадратных метров. Здание построено в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.