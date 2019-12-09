РИАМО - 9 дек. «Рождественские встречи у Чайковского» откроются в Клину 18 декабря легендарным спектаклем театра «Геликон-опера» «Летучая мышь» И. Штрауса, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Московской области.

«В эти дни в музее П. И. Чайковского ждут родителей с детьми, ждут друзей фестиваля и тех, кто впервые окажется в Клину. Программа зимнего фестиваля сочетает в себе детские постановки, спектакли, создающие новогоднюю ауру, а также премьеры», - отмечается в материале.

Советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева объяснила, что зимний вариант фестиваля Чайковского получил такое название, потому что в традициях эпохи Петра Ильича и его дома в Клину главным зимним праздником было Рождество.

Генеральный директор-художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в свою очередь добавил, что Клин является уникальным местом на культурной карте России.

«И я рад, что «Геликон-опера» традиционно принимает участие в зимнем проекте Фестиваля под символичным названием «Рождественские встречи у Чайковского». Замечательно, что музей-заповедник П.И. Чайковского собирает зрителей не только в летний период, когда все благоприятствует встречам с музыкой на открытом пространстве, но и в морозные декабрьские дни», - подчеркнул Бертман.

Всех зрителей перед началом спектакля ждет праздничная программа в фойе: конкурсы, лотерея, а также специальные призы за лучший карнавальный костюм.

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