РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. Десять воспитанников клуба «Дан-Гун» Люберец стали призерами Ежегодного всероссийского открытого международного турнира «Московский вызов», сообщил председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Международный турнир «Московский вызов» прошел 8 декабря. В этом году турнир собрал порядка двух тысяч спортсменов из пяти стран.

«Наши спортсмены принесли в копилку наград городского округа Люберцы 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали», – сказал Сурков.

Он добавил, что это самые крупные детско-юношеские соревнования по тхэквондо.

«Это блестящий результат! Поздравляем победителей и тренерский состав», – заключил Сурков.