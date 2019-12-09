РИАМО – 9 дек. На данный момент неизвестно, последует ли отстранение сборной России по футболу от участия в чемпионате мира – 2020, однако Международная федерация футбола (FIFA) напрямую взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Решением исполнительного комитета WADA России запрещено участвовать в международных соревнованиях, в том числе в олимпиадах и чемпионатах мира.

«FIFA напрямую взаимодействует с WADA. На данный момент Международная федерация футбола является подписантом кодекса WADA. Последует ли отстранение сборной России в связи с вердиктом WADA? Это решение и станет результатом взаимодействия двух организаций. Не могу на данный момент сказать, есть ли риск недопуска российской сборной до чемпионата мира — 2022 и насколько он велик», — сказал Сорокин в интервью Газете.ru.

Он также подчеркнул, что сначала нужно дождаться реакции от FIFA.