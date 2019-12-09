РИАМО - 9 дек. Управление ФАС РФ по Подмосковью проверило проведение администрацией подмосковного города Долгопрудный конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в антимонопольную службу ООО «ПИК-Комфорт» была направлена действия организатора торгов при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании.

«Управлением установлено, что в заявке ООО «ПИК-Комфорт» указаны недостоверные сведения о должности и ФИО руководителя организации, а также, документы, представленные в составе Заявки общества не заверены в порядке, определенном организатором торгов, отсутствует наименование должности лица, заверившего копию», - отмечается в материале.

Так, решение администрации как организатора торгов об отказе в допуске ООО «ПИК-Комфорт» к участию в конкурсе признали обоснованным. В обществе с решением не согласились и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ПИК-Комфорт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.