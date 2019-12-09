РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Двое юных спортсменов из подмосковного Подольска стали бронзовыми призерами турнира «Школьная лига дзюдо», сообщается на сайте администрации горокруга.

В универсальном спортивном центре «Юность» Подольска 8 декабря прошел открытый турнир «Школьная лига дзюдо» с участием иностранных команд среди юношей 2004-2011 годов рождения и девушек 2009-2010 годов рождения. Мероприятие было организовано при поддержке ПАО «Промсвязьбанк».

«Активное участие в состязании приняли климовские спортсмены. Бронзовую награду в категории девушки 2009-2010 годов рождения в весе до 25 килограммов завоевала Вероника Панкратова, а в категории юноши 2004-2005 годов рождения в весе до 81 килограмма – Михаил Сверчков», – говорится в сообщении.

Турнир проводился с целью привлечения юношей и девушек к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также развития патриотического духа молодежи.