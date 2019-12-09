РИАМО - 9 дек. С момента запуска первых двух Московских центральных диаметров пассажиры получили более 22 тысяч ответов на вопросы в социальных сетях проекта и через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С момента запуска МЦД в социальных сетях проекта пассажиры ежедневно задают тысячи вопросов. Они интересуются тарифной системой, абонементами, в том числе просят подсказать – как наиболее выгодно ездить по конкретному маршруту. Задают вопросы и по активации карт «Тройка», социальных карт, а также в целом по условиям получения льгот. За первые недели работы МЦД мы дали пассажирам более 22 тысяч ответов на вопросы», - сказал собеседник агентства.

Также через форму обратной связи в разделе МЦД на сайте метро принимаются предложения от пассажиров по улучшению проекта. Лучшие из предложений будут учтены, а авторы самых интересных идей получат именные карты «Тройка».

Для того, чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК необходимо активировать карты «Тройка». Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.

Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте «Одинцово – Окружная» курсируют в режиме МЦД поезда «Аэроэкспресс». Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет аэроэкспресса в кассах «Аэроэкспресс» и ЦППК, а также через приложение и сайт «Аэроэкспресс», либо приложив карту «Тройка» на выходе со станции в аэропорту Шереметьево.

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