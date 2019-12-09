РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Жители Красногорска 19 декабря смогут задать вопросы, касающиеся начислений за обращение с ТКО, профильным специалистам администрации горокруга и представителям Рузского регоператора, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча с населением состоится в актовом зале администрации горокруга с 18:00 до 20:00.

«На актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО» и так далее ответят профильные специалисты администрации городского округа Красногорск и представитель «Рузского регионального оператора», – говорится в сообщении.

Адрес администрации: Красногорск, улица Ленина, дом №4.