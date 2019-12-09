РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Юные жители Балашихи поучаствовали в литературной игре-викторине на знание творчества классика детской литературы, писателя Виктора Драгунского, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие провели в детской библиотеке №2 ЦБС имени Андрея Белого совместно с негосударственным общеобразовательным частным учреждением ЮНЭК. В начале мероприятия учащимся младших классов представили красочную презентацию о жизни и творчестве талантливого писателя Драгунского, автора рассказов о Дениске, прототипом которого стал сын писателя. Его произведения с интересом читают и сейчас, находя забавными, поучительными и остроумными.

«Дети с интересом узнали, что, когда мальчик рос, с ним стали происходить разные интересные истории, и Драгунский стал их записывать. Так получились «Денискины рассказы». Нам было очень приятно, что мальчики и девочки довольно хорошо знакомы с произведениями писателя. Они показали отличное знание содержания рассказов», – говорится в сообщении.

Дети приняли участие в игровой программе и смогли блеснуть эрудицией, приняв участие в веселой викторине: «Угадай-ка», которая показала, насколько хорошо читатели знают творчество Драгунского. Также они поучаствовали в конкурсах: «Потерялось слово» и «Наведи порядок».

Завершилась игровая программа пожеланием: «Если кому-нибудь вдруг станет грустно, нужно читать веселые и поучительные «Денискины рассказы».