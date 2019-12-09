РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Спортсменка из подмосковных Люберец Римма Артемова заняла третье место на чемпионате мира по киокусинкай в Казахстане, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В казахстанском городе Нур-Султан в минувшие выходные прошел IV чемпионат мира по киокусинкай Kyokushin World Union.

«Воспитанница люберецкой спортивной школы олимпийского резерва, спортсменка и тренер Римма Артемова заняла 3 место на чемпионате мира по киокусинкай. Поздравляем спортсменку с почетной наградой», – сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимир Сурков.

Он добавил, что в чемпионате приняли участие спортсмены из 54 стран – из каждой по одному лучшему бойцу. Соревнования проводились в 15 весовых категориях.