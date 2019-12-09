РИАМО - 9 дек. В понедельник вечером в новой Москве произошла авария с участием трех автомобилей, пострадал один человек, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
«Примерно в 17:15 в ТиНАО (Щербинка) на Симферопольском шоссе напротив дома 17 произошло столкновение трех автомобилей. По предварительным данным, пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Информация о происшествии уточняется.
За прошедшую неделю, с 2 по 8 декабря, в Москве произошло 153 ДТП. Погибли восемь человек.
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