РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Учащимся школы №3 Подольска рассказали о том, как не стать жертвой мошенников в социальных сетях, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник на базе школы №3 прошла беседа на тему: «Как не стать жертвой злоумышленников в социальных сетях» под руководством специалиста по работе с молодежью молодежного центра «Максимум».

«В рамках мероприятия школьникам рассказали, как не попасть в ловушки злоумышленников, повысили уровень их информированности о мошенничестве в социальных сетях. Также учащихся познакомили с потенциальными угрозами, которые могут встретиться при работе в социальных сетях. Ребятам рассказали правила безопасного поведения в социальных сетях», - говорится в сообщении.