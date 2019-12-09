РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 дек. Заведующая Королевским отделом ЗАГС Ольга Усачева 12 декабря проведет прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

Прием состоится в рамках Общероссийского дня приема граждан.

«Королевский отдел ЗАГС информирует о приеме граждан 12 декабря. Прием граждан проведет заведующий Королевским отделом ЗАГС Ольга Усачева», – говорится в сообщении.

Прием начнется в 12:00 и завершится в 20:00 по адресу: проспект Королева, дом №14.