РИАМО - 9 дек. Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 51 летней жительницы столицы, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, в период с 13 по 16 ноября 2019 года Елена Давыдова, фактически проживающая в жилом доме по улице Обручева в городе Москве, не имея намерений добровольно покинуть место жительства и прекратить связь со знакомыми и родственниками, безвестно исчезла. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно», - отметила Иванова.

При наличии информации о местонахождении женщины, просьба обратиться в Гагаринский межрайонный следственный одел по телефону: 8-(499)-135-87-40.

Сейчас следователи ведут комплекс мер, направленных на установление местонахождения пропавшей. Предположительно была одета в куртку серого цвета с меховым воротником и штаны черного цвета.