РИАМО - 9 дек. Около станций МЦД Лобня, Подольск, Нахабино и Царицыно в пешеходных подземных переходах установили информационные табло, которые стали дополнением к существующей системе навигации Московских диаметров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Сейчас на специальных мониторах, которые стали дополнением к существующей системе навигации МЦД, можно увидеть наименование станции, на которой вы сейчас находитесь, номер пути, на который прибывает поезд и наименование остановочного пункта, куда он проследует», - говорится в сообщении.

Кроме того, табло показывает приблизительное время до отправления поезда со станции. Такие табло установили в подземных переходах, которые ведут от метро к четырем станциям МЦД: Лобня, Подольск, Нахабино и Царицыно.

На экране табло, которое установили в переходе к станции МЦД Царицыно, вместо указания номера пути будет транслироваться номер платформы, на которую прибывают поезда. Такое решение было принято в связи с навигационными особенностями станции.

Общее число поставленных табло - восемь. На данный момент они работают: один - на станции Царицыно, по два - в Лобне и Нахабино и три - в Подольске. Такие мониторы используются в качестве дополнительной навигации на станциях, чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться.

С понедельника проезд на Московских центральных диаметрах стал платным. Для оплаты проезда и получения бесплатной пересадки на метро и МЦК пассажирам необходимо активировать карту «Тройка». Для этого следует обратиться в любую кассу Московского метрополитена или активировать карту самостоятельно в автоматах по продаже билетов на станциях метро.

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