РИАМО - 9 дек. В Москве в 2021 году планируют открыть станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии, она будет пересекаться со станцией «Калужская», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В 2021 году мы планируем открыть станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро, она будет связана пересадкой со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии. Благодаря новому пересадочному узлу жители близлежащих районов смогут без пересадок добираться до соседних районов – Зюзино и Проспект Вернадского», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Воронцовская» является станцией мелкого заложения. Ее строят под Хлебобулочным проездом, там, где он пересекается с Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе. Сейчас на месте будущей станции выполняют выемку грунта из котлована.

Станция будет иметь выходы на Профсоюзную улицу, Хлебобулочный проезд, на Старокалужское шоссе, переход на станцию «Калужская».

«Воронцовская» войдет в южный участок Большой кольцевой линии. Его протяженность – 7 километров. Всего там будет три станции — это также «Зюзино» и «Улица Новаторов». По планам, строительство участка закончат в 2021 году.

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