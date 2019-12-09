РИАМО – 9 дек. К Международной космической станции (МКС) пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для космонавтов, передает Федеральное агентство новостей.

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано работают сейчас на МКС.

«Грузовой корабль был запущен с космодрома «Байконур» 6 декабря ракетой-носителем «Союз-2.1а», 9 декабря «Прогресс МС-13» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС», - говорится в сообщении.

Космонавтам в этот раз для праздничного новогоднего ужина отправили оливки и маслины, фисташки и орешки, мед кремовый и пастилки яблочные, шоколад и конфеты.

На МКС доставили 2,5 тонны грузов, в частности, 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.