РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 дек. Маску, выполненную масочником фильма «С широко закрытыми глазами», с автографом автора вручат победителю фестиваля театральных миниатюр «Сюжет» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Фестиваль театральных миниатюр «Сюжет» пройдет в молодежном центре Красногорска 13 декабря в 14:00. На суд авторитетного жюри, в состав которого вошли актеры и режиссеры театра и кино, свои работы представят 15 коллективов городского округа. Вход на фестиваль бесплатный.

«Лучшим участникам будет присужден Гран-при, предоставляющий возможность побывать на уникальной образовательной лекции в Московском Кремле. Также организатор и программный директор фестиваля, член общественной палаты горокруга Даша Махортова подготовила несколько эксклюзивных призов – мастеровую венецианскую маску работы Сержио Болдрина, масочника фильма Стенли Кубрика «С широко закрытыми глазами», с подписью автора, а также подписанные книги режиссера «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова», – говорится в сообщении.

В 2019 году организаторы готовятся анонсировать новый театральный фестиваль, рассчитанный на педагогов театра детей младшего школьного возраста, а также новую номинацию фестиваля – «Короткометражные видеофильмы».

«Несколько таких работ уже будут представлены вне конкурсной программы. Призы же будут разыграны в таких традиционных номинациях, как лучшая миниатюра, режиссура, мужская и женская роли, сценический ансамбль, реализация литературного произведения, лучшие костюмы и музыкальное решение», – добавляется в материале.