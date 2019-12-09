РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Точки обмена книгами появились в трех парках подмосковных Люберец – Центральном, «Наташинские пруды» и Малаховском, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Книгу должны читать, отпуская книги на волю – вы даете им жизнь» – таков лозунг буккроссинга – непрерывного процесса обмена книгами. Найти интересную книгу или принести ту, которую уже прочли, теперь можно в парках нашего округа – Центральном, «Наташинские пруды» и Малаховском», – сказала директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

Она добавила, что обмен книгами могут совершить все желающие жители абсолютно бесплатно.

Буккроссинг – это процесс обмена книгами между незнакомыми людьми, а также специальное место, оборудованное полкой для совершения этого обмена.