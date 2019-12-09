РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В нынешнем году свыше 150 участковых врачей Подольска получили доплату в размере 32 тысяч рублей от губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске оказываются меры социальной поддержки для привлечения и закрепления медицинских кадров. Так участковым врачам выделяется губернаторская доплата, терапевты и педиатры могут участвовать в областной программе «Социальная ипотека». Всего в этом году участниками программы «Социальная ипотека» в округе стали 5 врачей. Губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей получили 154 участковых врача», – говорится в сообщении.

Меры социальной поддержки оказываются и на муниципальном уровне: врачам предоставляются служебные квартиры и помещения по договорам коммерческого найма; производится ежемесячная компенсация аренды жилья врачам наиболее востребованных специальностей и фельдшерам станции скорой медицинской помощи в размере 15 тысяч рублей ежемесячно, а молодым специалистам единовременно осуществляются выплаты в размере 20 тысяч рублей.

«Благодаря данным мерам поддержки в 2019 году в лечебные учреждения округа пришли работать 19 врачей, в том числе 17 участковых терапевтов», – заключается в материале.