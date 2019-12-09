РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. Финал конкурса «Мисс Котельники» состоится 13 декабря в Доме культуры «Белая Дача», сообщила «РИАМО в Люберцах» организатор конкурса Анастасия Немировская.

«Тринадцатого декабря в ДК «Белая Дача» состоится финал конкурса «Мисс Котельники». Начало в 17:00», - сказала Немировская.

Она добавила, что в конкурсе участвуют семь девушек. Им от 16 до 19 лет. Конкурсанткам предстоит пройти пять этапов: «Визитка», интеллектуальный, творческий, два дефиле.

Победительница получит корону и звание «Мисс Котельники».

«Вход бесплатный. Приглашаем всех жителей городского округа на конкурс «Мисс Котельники», - заключила Немировская.