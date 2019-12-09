РИАМО - 9 дек. Около 200 тысяч посетителей в год может принять музей-панорама «Бородинская битва» в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Новый свет, новые инженерные системы, кроме того, преобразился даже фасад здания. Музей у нас один из самых посещаемых, мы ожидаем около 200 тысяч гостей сюда, в эти стены. В первую очередь это будет детская аудитория, также появляется более комфортное зонирование», - сказал Кибовский.

В понедельник, в День Героев Отечества, после ремонта открылся музей-панорама «Бородинская битва». В нем оборудовали новое комфортное рекреационное пространство - музейную гостиную, в которой разместилась выставка «Солдаты Империи». В формате открытого хранения демонстрируется 11 скульптур из музейной коллекции. Среди героев выставки - Голенищев-Кутузов, Барклай де Толли, Багратион, известные и безымянные участники Отечественной войны 1812 года.