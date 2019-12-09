РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Инспектор ГИБДД Подольска рассказала посетителям парка Талалихина о правилах перехода проезжей части, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».
«На днях в городском парке имени Талалихина Подольска сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеход, на переход!». Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Подольска рассказала пешеходам, которые в прошедший выходной вышли на прогулку в парк, о правилах перехода проезжей части. Каждый юный пешеход получил в подарок от инспектора световозвращающий значок с рекомендациями по его использованию и правильному расположению на верхней одежде, а также информационную памятку по правилам безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде», – говорится в сообщении.
Перед тем, как выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в том, что водитель остановил автомашину, видит пешеходов и пропускает, и только после этого переходить, постоянно контролируя дорожную ситуацию. Особенно это касается подростков, которые зачастую отвлекаются на гаджеты, не смотрят по сторонам, либо слушают музыку во время перехода дороги.
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