РИАМО – 9 дек. Угрозы минирования столичных школ не подтвердились, опасных предметов не обнаружено, сообщает РИА Новости.

Угрозы поступили в адрес 22 объектов, в том числе 13 школ.

«В настоящее время специалисты правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов, проверки зданий и территорий школ продолжаются», — сообщил представитель департамента образования Москвы.

Он подчеркнул, что сотрудники школ оперативно отреагировали на сообщения и эвакуировали учеников и педагогов. Никто не пострадал.