РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Юнармейцы из подмосковных Люберец в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» встретились с Героем России Сергеем Соколовым, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В ходе проекта «Диалоги с Героями» юные патриоты встречаются с Героями РФ и Советского Союза, участниками войны и тружениками тыла.

«Более 100 юнармейцев и кадетов городского округа Люберцы стали участниками Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». В минувшие выходные в школе №54 поселка Октябрьский юнармейцы познакомились с Героем России Сергеем Соколовым, кавалером ордена Красной Звезды Андреем Кузьминым и кавалером медали «За отвагу» Сергеем Мельником», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что инициатором проекта «Диалоги с Героями» стали Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при содействии Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».

«Нам повезло, что Люберцы вошли в число пилотных площадок всероссийского проекта, который возрождает замечательные традиции наставничества. В ходе встречи в школе №54 ребята поинтересовались у своих гостей о том, легко ли, рискуя собственной жизнью, встать на защиту другого человека, как вести себя в сложных ситуациях выбора – совершить подвиг или остаться в живых и задали много других интересных вопросов», - пояснил Ружицкий.

Проект проходит в Подмосковье с 22 ноября по 10 декабря.