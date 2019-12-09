РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Хоккейный клуб «Авангард» из Омска обыграл команду «Ак Барс» из Казани со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019/2020, сообщается на сайте администрации городского округа.

Игра прошла в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». Перед матчем гимн России исполнила финалистка проекта Голос. Дети-4 Александра Давыдова.

«Матч по накалу страстей напоминал игру плей-офф. Первые два периода – давление с обеих сторон, и, конечно же, здорово, что нам удалось забросить в первой же смене. Мы давили, затем последовал выход 2 в 1 и этот очень важный быстрый гол, который нам удалось забросить. <…> Поэтому отличная получилась игра, особенно сегодня, когда такой детский матч», – сказал главный тренер команды Боб Хартли.

Он отметил, что очень важно заинтересовать детей и вовлечь их в хоккей. Первую шайбу в ворота гостей забросил Роб Клинкхаммер, остальные две – Сергей Широков.

Следующий домашний матч омский «Авангард» проведет в понедельник с казахским «Барысом». Игра начнется в 19:30.

Хоккейный клуб «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950-м году. С 2008 года выступает в КХЛ и проводит сезон чемпионата КХЛ 2019-2020 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина был заключен договор, пока идет ремонт домашнего стадиона омского клуба «Арена-Омск», который планируют отремонтировать в 2020 году.