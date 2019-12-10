Чтобы подарок попал в точку, нужно хорошо знать одариваемого. Поэтому поклонников сериала «Друзья» можно пригласить на праздничный ужин в кафе «У Моники», даму-интеллектуалку – на арт-ужин, дочери-студентке можно презентовать легкий мист от Victoria's Secret или карту GARAGE, а маме – платок с настоящей картиной. Веселого старого друга можно порадовать картиной Васи Ложкина или на худой конец подарить ему цветные носки с принтом «Не москвич». РИАМО собрало 15 нетривиальных идей для подарков на Новый год и Рождество.

Подарочный сертификат в кафе из сериала «Друзья»

Настоящий вы друг или нет – проверить легко. Настоящий точно знает, какой подарок пригодится его подруге или другу. Такой, чтобы потом его не пришлось обменивать, как это часто делала Рейчел в сериале «Друзья». За подарочный сертификат на визит в культовое кафе из любимого сериала вас крепко обнимут и даже расцелуют. А может, и позовут на совместный завтрак 1 января. А потом бодрящий кофе, яйцо Бенедикт с лососем «Дни нашей жизни», вафли с йогуртом и ягодами «Чендлер - девочка» - и год начнется с приятного.

Где: кафе «Френдс «В гостях у Моники» по трем адресам: ул. Земляной вал, 7; ул. Покровка, 20/1, стр. 1; ул. Краснобогатырская, 90, стр. 2

Цена: от 2000 рублей до 7000 рублей

Дарить крысу и поздравлять бывших: ошибки, которые испортят Новый год>>

Носки «Не москвич»

В этом сезоне с яркими носками в подарок вы точно попадете в тренд. Да здравствуют разноцветные полоски, горошек, птички и забавные рисунки. Некоторые производители придумывают носкам такие названия, что купить хочется оптом: «Не москвич», «Борода из ваты», «Мандарины на веточках», «В гостях у пряничной кружки», «Крысы с Уолл-стрит», «Снеговик судьбы» и др. Если в таких носках отправиться на корпоратив, то они привлекут не меньше внимания, чем ультракороткое мини коллеги.

Где: H&M, Marks&Spencer, St. Friday Socks

Цена: пара - от 399 рублей, набор – от 1599 рублей

Польза синтетических елок и еще 4 зимних экомифа, в которые пора перестать верить>>

Бранч для бизнес-вумен

Билет на арт-ужин или арт-бранч с лекцией в подарок подойдет для тех, кто предпочитает саморазвитие и любит общаться с умными людьми. Лекцию можно совместить с ужином в непринужденной обстановке и в приятной компании. Например, арт-бранч «Женский мир. 19 век» подойдет компании мамочек, если они засиделись в декрете, или деловым женщинам. Исторический арт-ужин «Жили-были, ели-пили» понравится не только коренным жителям столицы – он посвящен хлебосольной и гостеприимной Москве, в качестве угощенья подают медовуху, сбитень, кулебяку и расстегаи. Во время арт-ужина «Новогодние традиции старой Москвы» расскажут, где в Москве был большой елочный базар, как украшали дома и где покупали шампанское. В меню: глинтвейн, горячая буженина с хлебной хреновиной, сытные и сладкие пирожки, канапе с салом и огурчиками.

Где: арт-галерея Catacomba, Малый Власьевский пер., д. 5, стр. 2

Цена: арт-бранч – 2500 рублей, арт-ужин – 3500 рублей

Карнавальные костюмы на елку: тараканы с сосисками обгоняют принцесс и пиратов>>

Расписанная вручную кружка

Кружка тоже может быть душевным подарком – когда в ней есть что-то особенное. Такую кружку не хочется выпускать из рук. Кружки и другие изделия из болеславской керамики – яркие, необычные, но в то же время практичные и долговечные. Им не страшны духовка, посудомойка и микроволновка. Вся посуда расписана вручную, поэтому даже неровный штрих придает блюду, бокалу или кувшину неповторимость. Только у вас будет такая, со скошенным завитком. А капучино или горячий какао из этой керамической кружки покажется волшебным напитком. И каждое утро нового дня будет добрым.

Где: магазин «Мечты. Подарки» на пл. Воровского, 21/5; две точки «Птица Синица» в ТЦ «Авиапарк»

Цена: от 600 рублей

Где купить елку в Подмосковье в 2019 году. Карта>>

Карта GARAGE

Если адресат вашего подарка ценитель «культурных продуктов» и любит ходить по выставкам и музеям, подарите карту GARAGE. У владельцев карты много привилегий – не придется стоять в очереди, на выставки и спецмероприятия круглый год можно ходить бесплатно, пользоваться скидками в книжном магазине, даже пить кофе по спеццене. Если карта «Индивидуальная +1», то в музей пустят с другом – наслаждаться искусством в компании еще приятнее. В программе лояльности музея «Гараж» несколько уровней, вы можете выбрать тот, что подходит конкретному человеку.

Где: ул. Крымский Вал, д. 9 стр. 32 или на сайте

Цена: «Индивидуальная +1» - 5000 рублей

Как не потерять ребенка на новогодней елке>>

Мист для тела от Victoria's Secret

Мисты на основе термальной воды – парфюмированные спреи-вуаль/дымка для тела – это средства из категории must have. Они стали популярны у жительниц мегаполиса и представлены в линейках разных брендов. Мист обеспечивает увлажнение и дополнительный уход. Запахи стойкие и невероятно нежные, яркие, свежие. Обычно мист на коже держится 3-5 часов, если попадет на волосы – от 5 часов до суток. Пользоваться просто – распылить душистую воду по всему телу, и королевский шлейф аромата обеспечен на весь день.

Где: парфюмерные бутики, магазины Victoria's Secret

Цена: от 1899 рублей

10 отелей Подмосковья с программой Новый год 2020: банкет на корабле и праздник хоббитов>>

Модный свитер с оленем и колокольчиками

По-настоящему зимний и новогодний подарок - неустаревающий свитер с оленем. Такой можно купить как в классическом исполнении, так и новомодный. Например, с декором в виде головы оленя, у которого нос-помпоном, есть блестящие рожки, украшенные колокольчиками. На свитере надпись «don't jingle my bells».

Где: Oysho

Цена: от 3599 рублей

Плохиш или хороший мальчик: как ты вел себя в уходящем году?>>

Эко-авоська

Подарите не экосумку, а плетеную авоську. Например, сделанную руками незрячих людей. Такая авоська – вещь особенная. Приобретая ее, вы помогаете незрячим людям зарабатывать на жизнь. А заодно выступаете на стороне «зеленых», отказываясь от пластиковых пакетов в пользу экологичной авоськи. Их плетут из хлопковых или шелковых нитей, есть варианты с мягкой кожаной ручкой или без, есть дизайнерские - от Максима Шарова или Дениса Симачева. Можно заказать авоську через плечо.

Где: мастерская и лавка «Авоська дарит надежду» на ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1; «Библио-Глобус» на ул. Мясницкой, д. 6/3, стр. 1; Ecotopia.ru на ул. Самотечная, д. 17А

Цена: от 390 рублей

ГУМ‑Каток открылся на Красной площади>>

Sylvanian Families для малышей

Малыш ежик подойдет в качестве подарка детям. С виду – милаха, в шерстяном комбинезоне, с иголками и требует внимания – причесать, погладить и все такое. Начнешь собирать коллекцию – не остановишься. Есть ежата-двойняшки, целое семейство ежей, кроватки и домики для них. Говорят, что некоторые родители только прикрываются словами «это для ребенка», а на деле сами собирают такие коллекции.

Где: «Детский мир», «Дочки-сыночки», ozon.ru

Цена: от 400 рублей

Как купить билеты на «Щелкунчика» в Большой театр>>

Парфюм Idole в форме айфона

Парфюмерные новинки уходящего года – хороший подарок для московских модниц. Правда, тот же Idole от Lancome после рекламы уже смели с полок. Даже тестер найти непросто. Но если вам удастся, то с подарком попадете в яблочко. Главная фишка – дизайн флакона. Он стеклянный и плоский, как айфон на ладони, словно его придумали специально для дамской сумочки.

Где: магазины парфюмерии «Золотое яблоко», «Иль де Боте», «Л Этуаль»

Цена: от 5450 рублей за 50 мл

Где встретить Новый год 2020 в Москве: гид по лучшим вечеринкам>>

Римская мозаика на Хлебозаводе

Если оливье, цитрусовый передоз и диван не ваш вариант проведения новогодних каникул, то подарите себе (или закажите родным) творческий подарок - новогодний интенсив по римской мозаике. Будете шесть дней по шесть часов медитировать и стучать специальным молоточком по яркой смальте, сделаете себе картину 25 на 25, а то и больше, познакомитесь с интересными людьми. Настоящая перезагрузка для жителей мегаполиса перед выходом на работу.

Где: студия мозаики «Сад Гранат» на ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 2

Цена: мастер-класс - от 3500 рублей, новогодний интенсив – 25 000 рублей

Лучшие детские новогодние шоу Москвы: «КиноЕлка», цирк, иллюзион и квесты>>

Рождественский пирог из Европы

По традиции, в Германии пирог в виде полена - штоллен, обсыпанный сахарной пудрой, пекут к Рождеству. Он скромен внешне, но щедро наполнен изюмом, цукатами, сухофруктами, вымоченными в роме, и орехами. Штоллен выпекают задолго до праздников, купают в растопленном сливочном масле. Потом он долго созревает, что дарит ему насыщенный вкус.

Куглоф – тоже рождественская выпечка, только из Эльзаса. Она похожа на бриошь в виде рифленой короны - тюрбана мудреца. У нее нежный сливочно-масляный аромат, много орехов, изюма и цукатов и удивительно нежный мякиш.

Где: на заказ у частных кулинаров в Instagram

Цена: от 3000 рублей

Десять лучших катков Подмосковья зимой 2019–2020>>

Картина от Васи Ложкина

Если у вас еще нет веселой картины с котами, то знайте, что этой осенью магазинчик художника Васи Ложкина превратился в галерею. Там теперь даже продают подарочные сертификаты. Кроме картин с автографом автора можно приобрести футболки, термостаканы, толстовки, раскраски, эко-сумки, уютные пледы, веселые фартуки и другие подарки. Все это можно купить и кайфовать, убеждают организаторы. Скидки реальные, у Ложкина с таким не шутят.

Где: ул. Садовая-Спасская, д. 12/23, стр. 2

Цена: от 500 рублей

Астропрогноз на Новый 2020 год: кому повезет и стоит ли бояться високосного года>>

Символ года – ушастая крыса дамбо

Крыса в подарок – в наступающем символично. Можно подарить съедобный символ года – в виде пряника из имбирного теста или мягкую игрушку. Но если вы все же решитесь подарить живой символ года, выбирайте забавную ушастую крысу дамбо – белого, песочного либо голубого цвета. Эту породу вывели в 1991 году и назвали из-за сходства с диснеевским слоненком Дамбо.

Только не забудьте предварительно узнать у одариваемого – готов ли он принять такой милый подарок и ухаживать за ним.

Где: зоомагазины Москвы

Цена: от 375 рублей

