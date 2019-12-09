РИАМО – 9 дек. Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подчеркнул, что решение WADA по недопуску российских спортсменов на международные соревнования не относится к сборной нашей страны по смешанному боевому единоборству, пишет Газета.ru.

«Решение WADA не коснется российских бойцов ММА. Они смогут выступать в международных турнирах, поскольку ММА пока, подчеркиваю — пока, не олимпийский вид спорта», — сказал Габдуллин.

Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать мировые турниры. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменка Мария Ласицкене заявила о том, что российские спортивные чиновники защищают атлетов только на словах, и назвала ситуацию позором.