РИАМО - 9 дек. Жители и организации Московской области вошли в число лауреатов национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия», говорится в сообщении пресс-службы авторов проекта.

Церемония вручения национальной премии «Семейная реликвия» состоялась в Общественной палате Российской Федерации.

«Лауреатами в восьми номинациях стали граждане, семьи, творческие коллективы и организации из Алтайского, Краснодарского и Пермского краев, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Республики Карелия, Республики Крым, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской области и Москвы», - говорится в сообщении.

Декан факультета информационных технологий РГСУ Елена Шмакова вручила молодым лауреатам премии в номинации «Помним. Гордимся. Храним» дипломы РГСУ, дающие абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в это высшее учебное заведение.

После вручения лауреатам премии памятных знаков и дипломов состоялась открытая дискуссия о важности укрепления семейных ценностей, воспитания молодых поколений россиян в духе патриотизма, сохранения на семейном уровне исторической памяти, традиций и реликвий.

После мероприятия прошла встреча в Музее Победы на Поклонной горе. Лауреатам премии рассказали об истории создания музея и о новациях к 75-летию Великой Победы.

Премия «Семейная реликвия» была учреждена в 2017 году Региональной общественной организацией поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» и Союзом НКО при поддержке Музея Победы, Российского союза ветеранов, Фонда памяти полководцев Победы в рамках проекта, поддержанного грантом президента РФ Владимира Путина. В этом году премия вручалась во второй раз. Вручение общественной награды планируется проводить ежегодно.