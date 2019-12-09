РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 9 дек. Коммерческую организацию в Люберцах по решению суда оштрафовали на 1 миллион рублей за незаконное вознаграждение за заключение фиктивных договоров, говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который был осужден за совершение коррупционных преступлений. В ходе судебного процесса подтвердились факты передачи от имени коммерческой организации руководству научно-образовательного центра, оказывающего платные услуги по различным образовательным программам, незаконного денежного вознаграждения за заключение фиктивных агентских договоров, а также совершение ряда других противоправных действий, в результате которых фирма получала незаконную прибыль.

«В связи с этим Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица административное дело, предусмотренное статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Постановлением мирового судьи судебного участка №119 Люберецкого судебного района организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении иных участников преступлений продолжается.