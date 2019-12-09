РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 дек. Пожар потушили в квартире на улице Дмитрия Донского в Дзержинском, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

8 декабря в 19:33 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Дзержинский, улица Дмитрия Донского, дом №2, квартира 110.

«Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли пять единиц техники и 19 человек.