РИАМО - 9 дек. В Москве более 300 семей получат квартиры по реновации в новом доме в районе Москворечье-Сабурово, дом состоит из восьми секций, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В Южном административном округе достроили жилой дом по реновации по адресу: улица Борисовские пруды, дом 7, корпус 2.

«Закончили строительство дома по реновации по адресу: Борисовские пруды 7, корпус 2. Дом, в который переедет 313 семей, построили всего за полтора года. Совсем скоро жители уже смогут отпраздновать новоселье!» – написал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Twitter-аккаунте.

Дом состоит из восьми секций. Отделка фасада наружных стен 1-2 этажей выполнен из керамогранита. На фасаде есть корзины для кондиционеров, лоджии застеклены. В вестибюлях есть комнаты для колясок, кладовые. В квартирах улучшенная отделка, установлены стеклопакеты и сантехника.

«За весь период строительства жилого дома Мосгосстройнадзором проведено 17 проверок. Выполнен весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований и испытаний с привлечением специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»)», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев рассказал, что всего в ЮАО под реновацию попали 378 домов. В районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 домов. Сейчас в стадии проектирования находится многоэтажка на Каширском шоссе. Строить ее начнут в следующем году.