РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Люберецкий городской суд приговорил наркосбытчика Николая Нестеренко к 5,5 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении Люберецкой городской прокуратуры.

Преступную деятельность Нестеренко сотрудники правоохранительных органов пресекли в июле текущего года. Наркотические средства изъяли из незаконного оборота.

«Люберецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Нестеренко. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Суд приговорил Нестеренко к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Суд установил, что Нестеренко намеревался сбыть партию наркотиков синтетического происхождения путем оборудования тайников-закладок. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддерживала Люберецкая городская прокуратура.