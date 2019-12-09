РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Воспитанница замещающей семьи Локшиных из Красногорска Виктория Осипова стала победителем XVIII Фестиваля-конкурса «Питомцы муз и вдохновения» в номинации «Живопись», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Многие дети из городского округа Красногорк, воспитывающиеся в замещающих семьях, одарены и талантливы. Осипова Виктория из приемной семьи Локшиных стала лауреатом I степени XVIII Фестиваля-конкурса «Питомцы муз и вдохновения» в номинации «Живопись», – говорится в сообщении.

Конкурс проводился среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств северо-западного региона Московской области.

«Управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Красногорск поздравляет Викторию с заслуженной победой и желает ей дальнейших успехов в творчестве!», - заключается в материале.