РИАМО - 9 дек. После продолжительного перерыва в Москве открылся музей-панорама «Бородинская битва», открытие приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечается в понедельник, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Здесь предусмотрены все системы для маломобильных граждан, сейчас в музее открылась небольшая, но очень интересная выставка, посвященная святому Георгию. Зонирование экспозиции предполагает нам привозить региональные проекты. Очень много интереснейших предметов хранится в регионах. Сегодня мы открываем наш музей», - сказал Кибовский.

Музей представляет посетителям обновленную экспозицию и новые выставки. Так, выставка «Панорамы Москвы и Московии» знакомит с бытовой культурой и архитектурой города, навсегда исчезнувшего в пламени пожара 1812 года. На выставке можно увидеть городскую жизнь того времени.

Кроме того, гости смогут посетить выставку «Калужский край в Отечественной войне 1812 года». Она посвящена памяти калужан, выполнивших свой долг в суровых испытаниях наполеоновского нашествия.