РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий встретился с Героем России, летчиком-испытателем Владимиром Шушуновым и поздравил его с Днем Героев Отечества, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Вы – слава и гордость городского округа Люберцы! Вами восхищается молодое поколение, на вас стремятся быть похожими! С праздником вас! Здоровья, благополучия, мирного неба!» - сказал Ружицкий, приветствуя Шушунова.

Глава вручил ему поздравительные адреса, цветы и памятные подарки.

Владимир Шушунов окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Как одного из лучших выпускников, его оставили в нем же летчиком-инструктором и прослужил он там семь лет. За свою летную карьеру он освоил и участвовал в испытаниях и доводке более 50 типов и модификаций самолетов, выполнил 108 испытаний различных единиц техники, вооружения, систем управления. Пионер освоения дозаправок самолетов: истребительной и фронтовой авиации. Результаты работы Владимира Шушунова широко используются в современной российской авиации. Среди испытанных летчиком самолетов - широко известные МиГ-29РБ, МиГ-31Б, МиГ-29 СМ, Су24М, Су-27.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, указом президента РФ №47 от 16 января 1998 года полковнику Шушунову присвоено звание Героя РФ.

Глава Люберец также поздравил с праздником Героев России Михаила Беляева – летчика-испытателя 1 класса, который как и Шушунов проживает в городском округе Люберцы.

Михаил Беляев окончил Черниговское военное авиационное училище летчиков имени Ленинского комсомола. По окончании училища, в 1988 году, его направили служить летчиком на МиГ-23, позднее переучился на МиГ-29 и за неполных 5 лет стал военным летчиком 1 класса. C 1996 года – на летно-испытательной работе в РСК «МиГ». Он освоил все машины с маркой МиГ, начиная от МиГ-АТ все модификации МиГ-29, МиГ-31 и даже МиГ-35.

Звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда» – Михаилу Беляеву присвоено 20 марта 2017 года.