РИАМО - 9 дек. В следующем году на территории подмосковных усадеб планируют создать музеи в рамках национального туристического проекта «Императорский маршрут», который посвящен периоду правления династии Романовых, сообщила журналистам в понедельник председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Ранее подмосковные власти заключили с Ростуризмом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» трехстороннее соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристического проекта «Императорский маршрут».

«Весь «Императорский маршрут» сейчас включает 19 регионов, подписавших трехстороннее соглашение с Ростуризмом. Всего 47 музеев на маршруте, но этого оказалось недостаточно, потому что хотелось видеть тематические музеи, посвященные именно истории России, конкретно ее 300-летнему периоду истории. <…> Сейчас мы получили такое поручение – разработать еще шесть музеев в течение следующего года в княжеских усадьбах», - сказала Громова.

Она отметила, что музеи истории императорской России могут появиться в подмосковных усадьбах Усово-Ильинское и Осташево, а также в имении великого князя Георгия Михайловича Харакс в Крыму и в усадьбе Брасово в Брянске.

В понедельник в Москве пройдет роуд-шоу, посвященное презентации проекта «Национальные музейные маршруты России». Проект наплавлен на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Императорский маршрут», «Россия – родина космонавтики».

Проект «Национальные музейные маршруты России» создан для путешественников. Он предусматривает продуманную логистику, экскурсионные программы для групповых и индивидуальных туристов, а также варианты размещения, питание, трансфер, специальные предложения для семей с детьми и для путешествующих самостоятельно.

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