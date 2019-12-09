РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Спортсмен из Люберец Армен Аракелян победил на первенстве Московской области по тяжелой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Первенство Московской области по тяжелой атлетике прошло в минувшие выходные в Богородском городском округе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.

«Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Армен Аракелян занял первое место в весовой категории до 67 килограммов. Его результат в сумме двоеборья составил 205 килограммов», - сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Он отметил, что рывок составил 90 килограммов, а толчок – 115 килограммов.