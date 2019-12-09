РИАМО - 9 дек. На 85-ом километре МКАД в субботу около 13:50 произошли сразу три аварии, обошлось без пострадавших, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 13:50 на 85 километре МКАД (внешняя сторона) произошли три аварии, в общей сложности столкнулись шесть легковых автомобилей. Движение по данному участку дороги затруднено. ДТП без пострадавших», — говорится в сообщении.

Движение по участку оперативно восстановили, сейчас оно не затруднено.

За прошедшую неделю с 2 по 8 декабря в Москве произошло 153 ДТП.