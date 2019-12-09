РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Команда городского округа Мытищи вышла во второй полуфинальный раунд первенства России по баскетболу, сообщается на сайте администрации городского округа.

С 3 по 8 декабря в СШОР №49 «Тринта» имени Юрия Равинского спортивной базы «Олимпийские Надежды» в Москве прошел полуфинал (1 раунд) первенства России по баскетболу среди команд девушек до 16 лет.

«Для выхода в следующий этап соревнований командам необходимо было попасть в четверку лучших по итогам кругового турнира. Мытищинская команда с этой задачей справилась, одержав 2 победы и допустив 3 поражения. В борьбе за последнее место во втором полуфинале СШОР по баскетболу из Мытищ не оставила шансов СШОР №2 из Старого Оскола (66:42)», – говорится в сообщении.

Команда города Мытищи по баскетболу, которую тренируют Татьяна и Александр Беляевы, заняла четвертое место и вышла во второй полуфинальный раунд первенства России.