РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. На участке автодороги Мотяково – Новый Милет на территории подмосковных Люберец установили 680 погонных метров ограждений барьерного типа, сообщил эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Кирилл Буторин.

«На минувшей неделе (со 2 по 8 декабря – ред.) проведены работы по механизированной уборке, обработке дорожной и придорожных полос, демонтажу несанкционированной рекламы, мойке остановочных павильонов. Также закончены работы по установке ограждения барьерного типа на маршруте Мотяково – Новый Милет длиной 680 погонных метров», – сказал Буторин.

Всего за неделю с дорог Люберец собрали 55 кубометров мусора, его утилизировали. Также было убрано 32 кубометра смета.