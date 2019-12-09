РИАМО - 9 дек. Серию эксклюзивных почтовых открыток, посвященных открытию выставки «За службу и храбрость. 250 лет ордену Святого Георгия», торжественно презентовала «Почта России» совместно с Государственным историческим музеем в Москве, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

В ходе открытия выставки прошла торжественная церемония гашения эксклюзивных почтовых карточек, в которой приняли участие директор макрорегиона Москва «Почта России» Дмитрий Адушев, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. При этом каждую открытку проштамповали штемпелем «Государственный исторический музей», что придало им коллекционную ценность.

«Святой Георгий – это один из самых почитаемых святых Руси. Для нас важно, что почтовые карточки, которые мы сегодня презентовали, разлетятся по всей стране и каждый, кто ее получит, приобщится к нашей истории, к сегодняшнему событию. Уверен, что эти открытки будут храниться в семьях долго и бережно», - сказал Адушев.

Три основных иллюстрации выставки и стали серией открыток. На одной изображен сам орден, нарисованный неизвестным художником в конце XIX столетия. На второй – портрет императрицы Екатерины II, написанный известным отечественным художником-портретистом Федором Рокотовым, ведь именно императрица Екатерина II своим указом учредила этот военный орден.

На третьей картине представлена икона XIX столетия «Чудо Святого Георгия о змии», рассказывающая о подвиге «Егория заступника». Тираж всех открыток ограничен.

Посетители презентации бесплатно получили открытку и смогли отправить ее своим друзьям и родным по всему миру. Правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогали сотрудники отделения почтовой связи.

В другие дни работы этой выставки эксклюзивные почтовые карточки можно приобрести в музейном магазине.

По указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года был учрежден военный орден Святого Георгия. Он стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе.

Покровителем ордена является святой великомученик и победоносец Георгий. Лаконичный внешний вид ордена и принципы награждения оказали большое влияние на всю российскую наградную систему.