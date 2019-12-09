РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска показал школьникам округа выставку оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы стрелкового оружия, сообщается на сайте администрации округа.

«В ДК имени 1 Мая микрорайона Климовск на днях провели патриотическое мероприятие для школьников, посвященное 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорациию «Ростех») развернул выставку стрелкового оружия, которое применялось во время Великой Отечественной войны, и современных образцов, разработанных в институте. Ознакомились с экспозицией учащиеся средних общеобразовательных школ округа, а также отряд юнармейцев из средней общеобразовательной школы №18 имени Подольских курсантов», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия гостям представили необычные экспонаты – винтовку и снайперскую винтовку Мосина, револьвер системы Нагана, пистолет Тульский Токарева, пулемет Максима, карабин образца 1938 года, пистолет-пулемет Шпагина и многое другое. Из современных образцов, разработанных в ЦНИИТОЧМАШ, экспозицию дополнили принятые на вооружение спецподразделений силовых структур РФ модернизированный самозарядный пистолет СР1М, модернизированный пистолет-пулемет СР2М и малогабаритный автомат СР3М.