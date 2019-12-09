РИАМО - 9 дек. В подмосковной Дубне следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, предварительно, ребенок отравился неизвестным веществом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Мальчика в подъезде без сознания нашли его родители. Школьника доставили в больницу, где он скончался при оказании медицинской помощи.

«Согласно предварительному заключению эксперта смерть школьника наступила в результате токсического отравления неустановленным веществом, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. На месте, где нашли ребенка, найдены баллон дезодоранта и пакет. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.