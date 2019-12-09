РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Новый рентгеновский аппарат и флюорограф планируют приобрести для Климовской центральной больницы Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

В поликлинике Климовской больницы на днях прошла очередная встреча с пациентами с участием представителей администрации округа, депутатов и руководства медучреждения. Всего к больнице прикреплены 33 тысячи человек. В медучреждении продолжается капитальный ремонт, который проводится при сохранении режима приемов. Ремонт будет полностью завершен к середине 2020 года.

«Учреждение капитально не ремонтировалось с 1984 года. В настоящее время ведется капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, внутренними и фасадными работами, с подготовкой кабинетов для работы с современным оборудованием. В настоящее время министерство здравоохранения (Московской области – ред.) закупает новые современные цифровые флюорограф и рентгеновский аппарат, уже были получены аппарат ультразвуковой диагностики и гастроскоп», – говорится в сообщении.

Участковыми педиатрами и участковыми терапевтами учреждение обеспечено практически на 100%. Узкие специалисты есть все, но некоторые работают по совместительству, на неполные ставки. Нужны оториноларинголог, акушер-гинеколог, невролог, эндокринологи. За 2 года на работу в медучреждение были приняты 5 молодых специалистов.