РИАМО – 9 дек. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о том, что российские спортивные чиновники защищают атлетов только на словах, сообщает Газета.ru.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России в течение четырех лет принимать участие в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах мира и олимпиадах.

«Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня - позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать», — отметила россиянка на своей странице в соцсети Instagram.

Она добавила, что не собирается менять гражданство и никогда не планировала этого делать. Также спортсменка заявила, что будет доказывать в секторе, что российские спортсмены «живы», пусть даже и в нейтральном статусе.

«Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», — подчеркнула Ласицкене.

Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать мировые турниры. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории.

Пловчиха Агафонова выразила надежду выступить на Паралимпиаде под нейтральным флагом>>